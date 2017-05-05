Самая богатая – по потенциалу – и самая проблемная и бедная страна Латинской Америки продолжает нестись в пропасть. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве Учредительного собрания, чтобы представители рабочего класса, а не элит, определили будущий конституционный строй страны. При «живой» Национальной ассамблее, парламенте Венесуэлы, это чистого рода государственный переворот, таков ответ президента на попытку парламента запустить процедуру импичмента.

С апреля на улицах мятежных городов не прекращаются стычки с протестующими, число жертв столкновений уже превысило три десятка человек. Одновременно правительство Венесуэлы инициировало выход государства из ОАГ – Организации американских государств, где с огромным неодобрением наблюдают и комментируют происходящее в Венесуэле. Процедура выхода займет долгое время, но страна уже перестала принимать участие в ее работе. А это означает, что Мадуро перекрыл себе один из вариантов выхода из кризиса, по сути, единственный вариант, связанный с обращением за помощью в международные структуры.

В ОАГ, в частности, входят США и Канада, и непредсказуемое поведение руководства Венесуэлы на международной арене исключает ее успехи в переговорах, например, с МВФ, где специализируются на лечении больных экономик. А экономика Венесуэлы не просто больна, она при смерти. Страна почти проела свои валютные запасы, заработанные в пору высоких цен на нефть, но социалистическое руководство не отказывается от государственного субсидирования цен на основные продукты и предметы повседневного потребления.

И вместо выравнивания экономического дисбаланса пытается найти решение политическими методами, подавляя оппозицию и стремясь установить авторитарное правление крайне непопулярного президента Мадуро. У такой политики нет долгого будущего.

Журнал Foreign Policy сравнил положение в нынешней Венесуэле с тем, что творилось в позднем СССР, когда падение цен на нефть не остановило попытки советского руководства поддерживать искусственные цены на товары, что привело к их исчезновению с прилавков. Все надежды были связаны с тем, что высокие цены на нефть вернутся. Когда этого не произошло, стали печатать деньги, вызвав чудовищную гиперинфляцию, убившую стимулы к продуктивной работе. Лишь случившийся после распада Союза переход на реальные рыночные рельсы помог сбалансировать систему; это заняло годы и было связано с большими социальными и политическими потрясениями.

Венесуэла действительно идет этим самоубийственным путем. К тому же по ходу социалисты-чависты уже поссорились с новым руководством США. Там тоже сначала надеялись на Трампа, но потом поняли, что надежды пустые, и национализировали одно из крупнейших американских автопроизводств в Венесуэле в худших традициях латиноамериканских прокоммунистических режимов. Очевидно, что американская ответная реакция последует, как только Дональд Трамп сможет уделить Латинской Америке больше времени. Мадуро заявляет, что он «не Муссолини», что власть будут осуществлять миллионы рабочих, но рабочим сейчас нужна не власть, а минимальные возможности прокормить свои семьи.

Страна, обладающая самыми большими в мире запасами нефти, не может прокормить своих граждан, - большего абсурда не представить. Высоки шансы, что Мадуро все-таки закончит именно как Муссолини: то, что он упомянул имя итальянского диктатора, погибшего жестокой смертью, вряд ли было случайностью. Представители стран ОАГ говорят о запущенной в Венесуэле властями спирали насилия. Когда-то она оборвется.