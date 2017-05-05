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Минобороны Армении кинули на 100 миллионов

Автор: Отдел Армении 

Министерство обороны Армении подало в суд на ЗАО «Данини», требуя взыскать с компании 105 миллионов долларов. Как сообщает газета «Жовохурд», основанием для иска стало то, что компания не выполнила взятые на себя обязательства по госзакупкам.

Данная компания считается крайне привилегированной в Армении и регулярно выигрывает государственные тендеры. Более того, в 2013 году Апелляционная палата Армении установила, что компания осуществляет поставки в бюджетные организации по ценам, намного превышающим рыночные.

При этом, по информации армянских СМИ, компания «Данини» напрямую связана с мэром Еревана Тароном Маргаряном, что и обеспечивает ей привилегированное положение.

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