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США решили модернизировать румынскую авиабазу

 

США потратят $100 млн на реконструкцию авиабазы в Румынии, расположенной в 10 км от Черного моря. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок правительства Штатов. 

В течение трех лет подрядчики должны будут отремонтировать старые постройки и возвести новые. Кроме того, проект предусматривает развитие инфраструктуры. 

Будет модернизирована подъездная дорога и построена новая железнодорожная ветка. Также подрядчики должны будут отремонтировать существующие объекты и провести мероприятия по охране окружающей среды. 

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