США решили модернизировать румынскую авиабазу

США потратят $100 млн на реконструкцию авиабазы в Румынии, расположенной в 10 км от Черного моря. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок правительства Штатов.

В течение трех лет подрядчики должны будут отремонтировать старые постройки и возвести новые. Кроме того, проект предусматривает развитие инфраструктуры.

Будет модернизирована подъездная дорога и построена новая железнодорожная ветка. Также подрядчики должны будут отремонтировать существующие объекты и провести мероприятия по охране окружающей среды.