Россия и Турция, невзирая на многочисленные катаклизмы, беспрестанно возникающие на Ближнем Востоке и Кавказе и в немалой степени затрагивающие интересы обеих стран, не оставляют попытки найти благоприятные пути развития собственных отношений.

Аналитики считают, что говорить о полноценном российско-турецком стратегическом партнерстве пока преждевременно, однако как экономические, так и политические связи заметно укрепляются. К сожалению, все еще мешает некая нотка недоверия, порожденная нашумевшим инцидентом с российским самолетом, однако практически регулярные встречи глав государств не оставляют сомнений в укреплении взаимного доверия, а главное, в необходимости развития обоюдных выгодных отношений.

Более чем кто-либо другой это сознают руководители государств. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи не случайно подчеркнул, что совместные шаги России и Турции способны повлиять на многие процессы в мире, в том числе на ситуацию на Ближнем Востоке.

«Сегодня у нас есть очень хорошая возможность обсудить отношения как в двустороннем формате, так и региональные вопросы. На наших плечах сегодня очень серьезная работа и огромная ответственность. И я уверен, что те шаги, которые мы делаем вместе, изменят судьбу всего региона», - заявил турецкий президент.

Выступление президента Владимира Путина показало, что он полностью разделяет мнение своего турецкого коллеги. Путин отметил, что отношения России и Турции приобретают особый статус и восстанавливаются в полном объеме.

На сочинских переговорах двух президентов превалируют три темы: экономические связи, сирийские события и напряженность во взаимоотношениях Турции с Западом. Не останется в стороне и карабахская проблема.

Как уверенно заявил haqqin.az российский политический обозреватель Михаил Фишман, несмотря на то, что между Россией и Турцией существует определенные проблемы, Путина и Эрдогана объединяет многое.

«Эти политики поразительно похожи, и они оба видят укрепление своей власти в конфронтации с Западом. Сирийский вопрос для них сейчас, безусловно, является основным, но и проблема Карабаха, думаю, будет обсуждаться детально. Россия с самого начала этого конфликта всегда брала на себя роль посредника и неоднократно заявляла, что поддержит любое решение, к которому придут стороны. Видимо, у российской стороны есть свой план решения конфликта, и поэтому она может обсудить эти вопросы с Турцией как с крупной региональной державой», - предполагает Фишман.

Вместе с тем нельзя забывать, что буквально за неделю до переговоров Эрдогана с Путиным в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Однако отсутствие конкретных результатов переговоров представителей трех стран, а МИД РФ не стал бы скрывать даже малейшие достижения, говорит о том, что возможны новые повороты российской политики по Карабаху.

Тем не менее, как считает эксперт МИД РФ Алексей Фененко, в ближайшие месяцы вряд ли в Карабахе развернутся полномасштабные боевые действия. При этом он не видит препятствий для урегулирования конфликта при посредничестве Турции.

«Турция - важная страна в регионе, тем более один из близких союзников Баку. Поэтому задействовать такого серьезного актора в вопросе урегулирования конфликта не помешало бы. Стороны все еще надеются достичь компромисса на переговорах, но война может возобновиться в любой момент, если стороны окажутся полностью разочарованными в переговорном процессе. Поэтому любое желание помочь делу мира в регионе должно только приветствоваться», - уверен эксперт.

Как бы там ни было, восстановление отношений между Москвой и Анкарой в интересах Баку.