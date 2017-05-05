Американскому актеру Стивену Сигалу запретили въезд на Украину на пять лет. Об этом агентству «Апостроф» сообщили в Службе безопасности страны (СБУ).

В ответе ведомства отмечается, что решение принято на основе действий артиста, противоречащих интересам обеспечения безопасности Украины. О чем именно идет речь, в сообщении СБУ не уточняется.

В конце апреля Сигал был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Создатели ресурса обвинили его в незаконном посещении Крыма в 2014 и 2015 годах.