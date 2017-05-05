Могерини: США теряют лидерство в решении мировых проблем

США теряют лидерство, Евросоюз же, напротив, становится надежным партнером в решении мировых проблем, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Евросоюз имеет возможность занять позицию надежного и сильного партнера в решении крупных мировых проблем, в тех сферах, где Вашингтон теряет свое лидерство", — заявила она в пятницу на конференции в итальянской Флоренции.

По словам Могерини, в ходе недавнего азиатского турне по возвращении из которого она также посетила Москву, она слышала один и тот же сигнал о необходимости более тесного сотрудничества с Брюсселем не только в экономике и торговле, но и в плане безопасности и разрешения региональных кризисов — в Сирии, на Корейском полуострове, в Афганистане и Палестине.