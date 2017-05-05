Американского военного советника убили в Сомали

Он был прикомандирован к одному из подразделений Сомалийской национальной армии. Известно, что он был убит из стрелкового оружия, другие обстоятельства его гибели не сообщаются. Еще два американских военнослужащих получили ранения, передает Lenta.

«Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — заверила пресс-секретарь Африканского командования вооруженных сил США Робин Мэк. — Никакой дополнительной информацией об их состоянии мы на данный момент не располагаем».

Сомалийская республика прекратила свое существование как единое государство в 1991 году после падения режима диктатора Сиада Барре. В глазах международного сообщества единственной законной властью в стране является федеральное правительство, под его управлением находится Могадишо и несколько близлежащих районов. Остальные части Сомали контролируются непризнанными структурами или представляют собой самоуправляемые регионы.