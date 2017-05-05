Кадыров: «В Чечне геев нет»

Руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Такое заявление сегодня сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Руководство и правоохранительные органы Чеченской Республики готовы тесно взаимодействовать с уполномоченным по правам человека при президенте Татьяной Москальковой, Генеральной прокуратурой, МВД и другими правоохранительными органами в проверке сообщений СМИ о якобы имевшем место преследовании лиц нетрадиционной ориентации», — приводит слова Кадырова «Интерфакс».

Он добавил, что «подобное явление не характерно для чеченского народа». По словам Кадырова, в «чеченском обществе нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией: народ тысячелетиями живёт по другим правилам, которые предписаны Всевышним, диктуются нормами морали и этики отношений между людьми».

«У нас среди чеченцев их никогда не было. Если только речь не идет о тех, кто не будучи чеченцем, называет себя так, чтобы получить возможность оказаться на Западе», — отметил он.