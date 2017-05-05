На афганско-пакистанской границе вспыхнул бой, сообщается о десятках погибших. Подробности приводит Reuters.

Конфликт начался из-за того, что в одну из деревень на пакистанской стороне границы прибыла группа переписчиков под охраной солдат. Афганская сторона сочла, что перепись населения была лишь предлогом для того, чтобы побудить жителей перейти границу и атаковать афганские блокпосты, и открыла огонь. В результате погиб один человек, 18 были ранены.

Пакистанские военные ответили артиллерийским огнем, завязалась дуэль. По данным полиции афганской провинции Кандагар, погибли 40 пакистанских военнослужащих, 14 афганских пограничников, а также 23 мирных жителя. Пакистанская сторона свои потери не подтверждает. Агентство со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщает о трех погибших во время перестрелки.