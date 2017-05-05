Тиллерсон позвонил Лаврову

Глава МИД РФ Сергей Лавров переговорил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«В центре внимания находилась тематика сирийского урегулирования. В свете итогов международной встречи по Сирии в Астане 3—4 мая обсуждались задачи деэскалации обстановки в этой стране, придания устойчивости режиму прекращения огня, наращивания усилий в сфере антитеррора, активизации внешнего содействия межсирийскому переговорному процессу», — уточнили в МИД.

Также затрагивались другие региональные проблемы и вопросы двусторонней повестки дня. Стороны договорились относительно дальнейших российско-американских контактов.

Беседа состоялась по инициативе американцев.