Ле Пен сравнила себя и Макрона с Давидом и Голиафом

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен перед вторым туром выборов сравнила себя и своего конкурента на пост главы государства Эммануэля Макрона с персонажами Ветхого завета, передает РИА Новости.

Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. По его итогам из 11 кандидатов на пост главы государства двое прошли во второй тур: это лидер движения «Вперед», экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, набравший 24,01% голосов, и кандидат от партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Второй тур состоится 7 мая. По данным опросов, во втором туре выборов Макрон одержит победу над Ле Пен с 62% против 38%. Как следует из опросов этой компании, рейтинг Макрона растет день ото дня — во вторник количество желающих отдать за него голос составило 60%, в четверг — 61%.

«Мы как Давид против Голиафа. Божественный сюрприз возможен. Но это была тяжелейшая кампания, не было ни одного объединения (граждан), которое бы не выступило против меня", — заявила Ле Пен итальянской газете ll Corriere della Sera, отвечая на вопрос, действительно ли она продолжает рассчитывать на победу во втором туре в следующее воскресенье.