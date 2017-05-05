Януковича вызвали в киевский суд

Экс-президента Украины Виктора Януковича 18 мая вызывают на заседание Оболонского районного суда Киева в рамках дела о государственной измене; фотокопия повестки размещена на сайте Судебной власти Украины.

Заседание начнется в 10.00. В повестке указывается, что стороне защиты предоставлена возможность для участия Януковича в подготовительном заседании в режиме видеоконференции.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая. Ранее стало известно, что Интерпол снял Януковича из международного розыска. Киев намерен обжаловать это решение.