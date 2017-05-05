Солдаты НАТО не будут воевать в Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил участие солдат НАТО в гражданской войне в Сирии.

Журнал Spiegel отмечает, что на встрече послов НАТО в минувшую среду США четко дали понять союзникам, что ожидают от них формального присоединения к международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" .

"Участия солдат НАТО в гражданской войне в Сирии никто не ждет, и это не обсуждается", — сказал генсек альянса в интервью Spiegel.

При этом он не исключил увеличения количества солдат, которые с января обучают иракских военных, борющихся с ИГ.