Азербайджанцам подарили пять нерабочих дней

В связи с тем, что в этом году праздник Рамазан и День Вооруженных сил приходятся на один день, будет предоставлен дополнительный нерабочий день.

В Кабмине Азербайджана заявили, что по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана и 26-27 июня - праздника Рамазан, эти дни будут нерабочими. Из-за того, что оба праздника приходятся на один и тот же день, 28 июня, то есть среда, также будет нерабочим днем.

Таким образом, по случаю обоих праздников, нерабочими будут 5 дней, включая субботу и воскресенье (24, 25, 26, 27 и 28 июня).