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Билет на выступление Обамы оценили в 850 евро

 

Стоимость билетов на публичное выступление экс-президента США Барака Обамы, который 9 мая примет участие в инициативе под названием Global Food Innovation Summit на площадке традиционной Миланской недели продовольствия, составляет 850 евро.

Такова стоимость билета категории Vip Platinum, который дает возможность не только послушать лекцию бывшего американского лидера, но и посещать все мероприятия в рамках ярмарки, которая продлится с 8 по 11 мая, а также иметь доступ в помещения для особо важных гостей. Минимальная же стоимость дневного билета сроком на один день составляет 50 евро. Такой билет не включает возможность увидеть американского политика вживую.

Как сообщает итальянская газета Il Corriere della Sera, лекция Обамы станет его первым публичным выступлением за пределами США с момента ухода с должности главы американской администрации. Вырученные с продажи билетов деньги Обама планирует направить на финансирование созданного им гражданского фонда. Зал, в котором пройдет лекция, рассчитан на 3,5 тысячи мест. Как отмечает издание, билетов на нее почти не осталось.

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