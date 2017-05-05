Месси недоволен зарплатой

Нападающий Лионель Месси отклонил предложение «Барселоны» о новом контракте. Об этом сообщает Лента.ру.

Аргентинца не устроил пункт в соглашении, согласно которому его зарплата составит от 30 до 35 миллионов евро в год. Отмечается, что руководство Барселоны будет предпринимать новые попытки сохранить Месси в составе.

Действующий контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2018 года. Форвард намерен продлить соглашение как минимум на четыре года.

В текущем сезоне в активе Месси 33 гола в 31 матче за «Барселону» в чемпионате Испании. За четыре тура до финиша его клуб имеет одинаковое количество очков с «Реалом», но у мадридского клуба игра в запасе.