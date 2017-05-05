Российский корабль пытался захватить украинский катер

Министерство инфраструктуры Украины заявило на своей странице в Facebook, что российский корабль пытался захватить украинский спасательный катер в Черном море.

В Киеве утверждают, что инцидент произошел 24 апреля во время штатных учений недалеко от города Скадовск Херсонской области. Российские моряки якобы потребовали от экипажа катера Морской поисково-спасательной службы "застопорить ход и лечь в дрейф".

В ведомстве добавили, что команда катера отказалась выполнять эти требования и взяла курс на Скадовск, не допустив "захвата судна".