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Четыре страны продлили санкции против России

 

Четыре страны продлили на полгода действие индивидуальных санкций против граждан России и Украины по примеру Евросоюза, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, а также Норвегия и Украина присоединяются к решению Совета ЕС. Евросоюз принимает данное решение к сведению и приветствует его", - говорится в документе.

Ранее Совет Евросоюза продлил до 15 сентября действие индивидуальных санкций против граждан России и Украины. В "черный список" включены 150 физических лиц.

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