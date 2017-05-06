Возможно, ЦРУ ничего такого и не хочет, но соответствующий заговор был в Северной Корее разоблачен. Официальные представители сообщили, что злобные заговорщики пытались покуситься на жизнь вождя северокорейского народа. Некто с редкой корейской фамилией Ким получил сложные яды от южнокорейской разведки и американскими спецслужбами.

Тот должен был каким-то образом применить отраву против Ким Чен Ына либо в мавзолее Солнца, где на вечном упокоении находятся тела отца и деда, Ким Чен Ира и Ким Ир Сена, либо во время военного парада. За все ему было заплачено двадцать тысяч долларов. А связь с заказчиками он должен был держать через найденный у него спутниковый телефон.

Эта история должна надолго занять подданных Ким Чен Ына, не часто органы госбезопасности разоблачают заговоры такого уровня. Эксперты по Северной Корее не сомневаются, что сейчас полетят головы в руководстве страны: появился хороший повод для масштабной чистки, ведь завербованный врагами негодяй мог действовать только при помощи высоких покровителей.

Интересно, что в этом случае мы имеем классический случай так называемого отзеркаливания: противнику приписываются собственные качества и грехи. Еще не остыла память об отравлении в международном аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля старшего брата лидера Северной Кореи. Ким Чен Нам умер спустя считанные минуты после того, как вдохнул отраву поднесенную к его рту.

Причастность к его смерти сотрудников северокорейского посольства и ряда других государственных ведомств этой страны была доказана малайзийской полицией, и это привело к скандалу и разрыву дипломатических отношений между этими странами. Понятно, что Пхеньян отрицал все обвинения в свой адрес. В то же время обострение отношений с Соединенными Штатами уже при новом президенте родило массу слухов о том, что якобы силовым структурам США поставлена задача предложить весь спектр методов укрощения строптивого главы Северной Кореи, и якобы среди вариантов есть и его физическое устранение.

Так это или нет, проверить невозможно, те люди, которые отвечают за подобные операции, не сообщают о них прессе и даже своим близким и друзьям. Но для северокорейского руководства такой образ врага, коварного и готового пойти в своей подлости как угодно далеко, очень выгоден. Почему бы его не поддержать? Опять-таки, история ЦРУ действительно богата на заговоры и покушения, в том числе на политических лидеров.

Один Фидель Кастро рассказывал о сотнях эпизодов, когда его жизни грозила реальная угроза. Даже если поделить эти рассказы на десять, выйдет внушительная цифра. Дело только в том, что эта практика осталась в прошлом веке, сейчас американские спецслужбы стараются не сориться со своим конгрессом и не идут на какие-то сомнительные операции, опасаясь нехороших последствий для своих вашингтонских кураторов с Капитолийского холма.

Но Ким Чен Ын, собственно остался в прошлом веке, мыслит и действует в его категориях. Это со стороны в глаза бросается дикая несовременность заявлений и действий, изнутри действует совсем другая оптика. Для своих народов диктаторы-лузеры остаются образцами мужественных борцов со злом. Хотя борются они на самом деле с тем, что нельзя победить – с будущим.