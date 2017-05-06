В Сирии вступил в силу режим прекращения огня

Любые боевые действия прекращаются с субботы в четырех зонах деэскалации в Сирии. Согласно подписанному делегациями России, Ирана и Турции 4 мая в Астане меморандуму о формировании подобных территорий, это провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций (Алеппо, Латакия и Хама), район к северу от Хомса, пригород Дамаска Восточная Гута и ряд провинций в южной части Сирии — Дераа и Эль-Кунейтра.

Под запрет подпадают и полеты военной авиации, даже сирийской с целью противодействия террористам. При этом страны-гаранты примут все необходимые меры для борьбы с терроризмом как на этих территориях, так и за их пределами. «Мы готовы прекратить боевую работу там, но только в том случае, если не будет попыток дестабилизации», — подчеркнул глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

На границах районов деэскалации организуют зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и пункты мониторинга за режимом прекращения огня.

Гаранты перемирия через 10 дней, 14 мая, после подписания меморандума образуют Совместную рабочую группу по деэскалации, которая будет заниматься в том числе определением границ зон деэскалации и зон безопасности. К 27 мая будут подготовлены карты соответствующих районов.