ФСБ накрыла лаборатории по легализации мигрантов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД и Росгвардией в Москве и Московской области пресекла деятельность группировки, которая в различных регионах России изготавливала и реализовывала поддельные документы. В ходе операции были задержаны 19 участников ОПГ и прекращена работа 11 нелегальных лабораторий, сообщает Центр общественных связей ФСБ в субботу, передает РИА Новости.

"В результате проведенных мероприятий задержано 19 участников ОПГ, в том числе ее руководители. Прекращено функционирование 11 нелегальных лабораторий по изготовлению фиктивных документов. В ходе обысков изъято свыше 500 печатей, голограмм, поддельных паспортов, патентов, электронных носителей информации, медицинских книжек и иных регистрационных документов", — говорится в сообщении.