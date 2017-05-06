Бандиты проникли в армию и полицию Сальвадора

Более 600 солдат армии Сальвадора были уволены со службы из-за их связей с криминальными структурами в период с 2010 года, заявил министр обороны страны Давид Мунгия Паес, передает BBC News.

По словам министра, в последние годы преступные группировки, в том числе печально известные уличные банды Сальвадора, пытаются проникнуть в ряды армии, полиции и тюремного ведомства.

Как заявил Паес, в правительстве борются с этой тенденцией, усиливая проверку кандидатов, однако с переменным успехом.

Уровень преступности в Сальвадоре один из самых высоких в мире, страна также занимает одно из первых мест по поличеству убийств. Большое количество преступлений в Сальвадоре связано с противостоянием двух уличных банд - группировки "Мара Сальватруча" и банды Barrio 18.

В 2012 году, после того как две группировки объявили о коротком перемирии, число убийств в стране уменьшилось на 40%.

Сальвадорские банды уходят корнями в иммигрантские уличные группировки Соединенных Штатов.

За годы существования они расширились до такой степени, что стали мощными транснациональными криминальными организациями, насчитывающими многие тысячи членов. Группировки активно участвуют в транспортировке наркотиков и рэкете; их участники снискали себе печальную славу безжалостных и жестоких гангстеров.