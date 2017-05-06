В Хырдалане воры подожгли одноэтажный четырехкомнатный частный дом. Об этом заявил владелец дома Васиф Гурбанов. Жилой дом сгорел дотла, сообщает Report.

В. Гурбанов сообщил, что во время происшествия дома никого не было. Пострадавший утверждает, что это был умышленный поджог.

По его словам, железная решетка перерезана особым способом, а это говорит о том, что неизвестные проникли в дом, а потом, чтобы замести следы, совершили поджог. Он также отметил, что подобный инцидент произошел и в феврале этого же года. Лица совершили кражу из дома денег и золота, а затем сожгли дом. Но распространение огня было своевременно предотвращено.

Сотрудникам Государственной службы пожарной охраны Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) удалось предотвратить распространение огня на другие частные жилые дома. Расследуются причины пожара.

По факту наряду с Государственной противопожарной службой МЧС расследование ведут и сотрудники Абшеронского районного управления полиции.