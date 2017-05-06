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Насильник гражданки Азербайджана осужден в Турции

 

Суд Анкары приговорил водителя автобуса Ибрагима Тунджая, который 4 января изнасиловал 37-летнюю учительницу из Азербайджана, к длительному сроку заключения, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ. Именно к такому сроку просил приговорить насильника государственный обвинитель, и суд не стал снижать срок наказания.

В этот день азербайджанка вышла с работы и села в муниципальный автобус. Воспользовавшись тем, что в салоне уже никого не осталось, водитель закрыл двери автобуса и напал на женщину. После изнасилования Ибрагим Тунджай сделал ее фото в обнаженном виде на телефон и пригрозил, что убьет женщину, если она вздумает пожаловаться на него.

«А что она в 11 часов вечера делала одна на улице? Почему одна села в автобус?», - заявил насильник в суде, пытаясь найти оправдание своему преступлению.

Азербайджанка, преподавательница английского языка, не присутствовала в суде. Она дала показания по видеосвязи.

Приговором суда Ибрагим Тунджай приговорен к 17 годам за изнасилование, к 6 годам – за ограничение свободы своей жертвы плюс к 6 годам и восьми месяцам – за покушение на убийство, за вторжение в личную жизнь – к 4 годам и за угрозы – к одному году заключения. В общей сложности насильник осужден на 34 года и восемь месяцев тюрьмы.

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