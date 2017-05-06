«Первое впечатление от аргументов, приведенных Арманом Акопяном в его статье, посвященной этнодемографическим изменениям в Закавказье, сложилось сразу и, признаюсь, далеко не в пользу автора. Но стоило внимательнее ознакомиться с текстом, как впечатление лишь усилилось». Так известный азербайджанский социолог Али Алиев прокомментировал haqqin.az публикацию в проармянских СМИ статьи «Этнодемографические изменения в Закавказье», автором которой является некий Арман Акопян.

Касаясь Азербайджана, этот «эксперт» заявил, что, по оценочным данным, население страны составляет 9574000 человек. При этом он сразу же выразил сомнение в достоверности этой цифры. Затем, ссылаясь на «независимые источников», Акопян отметил, что число русских в Азербайджане не превышает 90 тысяч.

Далее в ход пошли данные неназванных талышских организаций, по мнению которых «почти 30% талышей (или 450 тыс. из 1,5 млн. талышского населения Азербайджана) выехали из страны».

Написал он и об оттоке в Россию и страны СНГ, в частности в Казахстан и Украину азербайджанских лезгин и аварцев, порассуждал об отъезде еврейского, татарского, украинского населения и т.д.

В конце Акопян обвинил Азербайджан в попытке создания… моноэтнического государства (!).

А вот что касается Армении, то она «считается моноэтничным государством, где этнические меньшинства составляют менее 2% населения. Однако до распада Советского Союза в Ереване проживали представители различных этнических групп. К примеру, в 1989 году в столице Армении имелись общины осетин, татар, молдован, финнов, казахов, ингушей, даргинцев и прочих».

В попытке показать Армению белой и пушистой, Акопян нашел оправдания тому, что в этой стране не осталось представителей других национальностей. Мол, «этническая мозаика исчезла после 90-х, когда население Армении столкнулось с социальными катаклизмами, которые во многом были обусловлены карабахской войной».

Удивительно, но Акопян, совершенно не стесняясь, продолжает вещать откровенную ложь уже про якобы живущих в Армении азербайджанцах: «В некоторых селах недалеко от Степанавана и Ташира, а также в Араратской долине проживают этнические азербайджанцы».

Социолог Али Алиев считает, что Акопян откровенно передергивает факты, тем самым отбивая всяческое желание полемизировать.

«Так, этнические чистки, изгнание азербайджанцев из Армении (а у нас, напомню, около миллиона беженцев из Армении) и превращение этой страны в моноэтническое образование в тексте не упоминаются вовсе. Автор предпочел ничего не значащий эвфемизм: «распад Советского Союза и радикализация населения привели к построению моноэтнических государств», - говорит Алиев.

«Что касается родины автора, то (цитирую) «Армения считается (!) моноэтничным государством, где этнические меньшинства составляют менее 2% населения. Почему считается, а не является?!», - задается вопросом Алиев.

По мнению эксперта, по сути, его статья - это некий винегрет из цифр, источники которых крайне сомнительны: «данные талышских организаций» и проч. Или еще цитата: «В Россию и страны СНГ, в частности в Казахстан и Украину переселилось значительное количество азербайджанских лезгин. Такая же картина наблюдается и в ареале проживания аварцев. Многие аварцы… переезжают в Россию». Если «такая же картина», то где Казахстан и Украина?

«Словом, перефразируя Дизраэли, можно сказать, что «есть ложь, есть чудовищная ложь и есть статистика Армана Акопяна», - подчеркнул социолог.