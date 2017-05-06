«Платон» угрожает Азербайджану?

Известный российский журналист и политолог Максим Шевченко встретился с бастующими в Дагестане дальнобойщиками, о чем он сообщил в своем блоге. По словам Шевченко, среди протестующих «людей труда» (так журналист назвал водителей большегрузных машин) есть представители разных национальностей, в том числе и азербайджанцы.

«Дальнобойщики Дагестана — это люди труда. Я долго не понимал эту метафору. В советское время она мне казалась плакатно выдуманной, но побывав в Манасе (кумыкское село на трассе Махачкала—Дербент) и увидев перед собой тысячи трудовых людей — водителей-дальнобойщиков, собравшихся со всего Дагестана, представителей всех народов Дагестана, которые на момент моего приезда бастовали 24-й день, — я понял, что люди труда не только есть, но что они восхитительны и от них исходит свет», - пишет Шевченко.

Российский журналист попытался разобраться в причинах протестов и в том, что же из себя представляет «Платон». Как оказалось, "Платон" - это плата с большегрузного автомобиля за проезд по дорогам. За тонну сейчас платят где-то 1,90 руб. То есть, допустим, за тысячу километров пути водитель отдает 2000 рублей с автомобиля. Если он не платит или еще каким-то образом уклоняется, его штрафуют. К тому же, его штрафуют, если он неправильно декларирует вес машины, которую ведет.

«Мне один водитель с красивыми мозолистыми руками показал квитанцию штрафа. Я не поверил своим глазам: 300 тысяч рублей. И этот человек сказал: "Триста тысяч я пошел платить, потому что боюсь, у меня отнимут машину, но когда я пришел в терминал, то узнал, что я должен не триста, а четыреста тысяч". Я спросил его: друг, а почему ты не заплатил 150? Есть же для штрафов правило, что если платишь в течение 20-ти дней — платишь половину. "Потому что бумага пришла мне по почте из Рязанской области, пока она шла, эти 20 дней прошли", - ответил он.

Отдельный момент касается того, что грузоотправитель по накладным фиксирует, что загрузил десять тонн, но, как правило, грузит не 10, а 12 или 15 тонн, а это перегруз, за который идет большой штраф.

Отметим, что и ранее сообщалось, что в акции дальнобойщиков принимают участие азербайджанские водители. Однако, как считает эксперт по транспорту Аршад Гусейнов, речь идет не о гражданах Азербайджана, а об азербайджанцах - гражданах России, живущих в Дагестане.

В целом, как сообщил haqqin.az Аршад Гусейнов, Азербайджан не очень пострадал от акции дагестанских дальнобойщиков, хотя определенные проблемы были, ведь по этому маршруту (Север-Юг) идет основная часть поставок в Азербайджан и из Азербайджана.

Что касается возможного недовольства азербайджанских водителей большегрузных машин, то, как считает Гусейнов, это исключено. «В Азербайджане справедливая система сбора денег с дальнобойщиков, никаких трудностей нет. У нас упрощенный налог, который зависит от грузоподъемности транспортного средства. Заплатив, водитель получает специальный знак для своей машины. Кстати, подчеркну, сумма зависит не от того, какого веса груз, а именно от общей грузоподъемности».

И самое главное, отмечает Гусейнов, в отличие от «Платона», за проезд по азербайджанским дорогам не предусматривается никакой платы.