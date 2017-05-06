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Англичане оставили своих жен-азербайджанок рассказывает Иоганн Рау

Автор: Лятиф Мустафаев 

«Когда лет сто назад англичане уходили из Баку, для жен-азербайджанок английских офицеров их командование выделило специальный вагон, чтобы женщины ехали отдельно от командного состава. Когда поезд отъезжал, этот вагон с азербайджанками отцепили от состава. Таким образом все эти женщины, в том числе беременные, остались в Баку. Англичане оказались нехорошими людьми».

Об этом историческом факте в беседе с haqqın.az рассказал историк, профессор, доктор философии, действительный член Научного форума по международной безопасности при Академии штабных офицеров Бундесвера (Гамбург) и Академии защиты Отечества (Вена) Иоганн Рау.

По словам немецкого ученого, об этом нелицеприятном случае он узнал из английских источников, когда готовил книгу «Ислам и демократия» о первой республике Азербайджана - АДР. Исследование профессора, касающееся становления и развитии республики с 1918 по 1920 год, на немецком языке уже издано в Германии.

Сравнивая поведение немцев-переселенцев и англичан в Азербайджане, Иоганн Рау говорит, что за первыми таких крайне некрасивых поступков не наблюдалось. В отличие от англичан немцы тихо занимались своим созидательным трудом.

Как рассказал Рау, только один английский офицер вернулся к своей азербайджанской жене, остальные же позабыли про своих супруг. Кстати, по английским законам, офицеры этой страны могли жениться на ком угодно – индусках, русских.

Иоганн Рау отвергает версию о том, что это были не азербайджанки, а армянки. Напомним, что в те годы ислам в Азербайджане был достаточно силен, и не всякая мусульманка осмелилась бы выйти замуж за иноверца. Что же толкнуло отцов этих женщин, давших согласие на такой брак, на этот отчаянный шаг? Историк объясняет это тяжелыми условиями жизни, разрухой, террором, голодом…

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