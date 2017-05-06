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Ален Делон объявил о завершении карьеры

 

Французский актер Ален Делон рассказал, что картина, над которой он работает в настоящее время, станет последней в его карьере, сообщает Le Parisien.

«Это будет мой самый последний фильм, потому что как и боксер, который не хочет проводить лишний бой, я тоже не хочу сниматься в лишнем фильме», — объяснил 81-летний актер свое решение.

По его словам, последняя лента с его участием будет посвящена любви между мужчиной его возраста и 50-летней женщиной.

Делон приобрел известность после съемок фильмов «На ярком солнце», «Рокко и его братья» и «Леопард». За участие в последней ленте в 1963 году был номинирован на премию «Золотой глобус» в номинации «Самый многообещающий новичок среди мужчин». Актер также является обладателем «Сезара» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история». На его счету три режиссерские работы: «За шкуру полицейского», «Шок», «Неукротимый».

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