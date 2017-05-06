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Компания по меховым изделиям: «Азербайджанцы – наши лучшие клиенты»

Автор: Отдел экономики 

«Азербайджан – крайне важный для нас рынок. Это очень богатая страна, несмотря на кризис, который произошел там два года назад», - сказала в интервью изданию Viasarfatti25 директор по продажам итальянской компании Ciwifurs, занятой пошивом самых дорогих в мире меховых изделий, Александра Тросин, передает haqqin.az.

«Я часто организую недели моды и распродажи, особенно для богатых россиян, американцев и азербайджанцев. Азербайджан – лидер по продажам нашей продукции среди всех стран Восточной Европы. Я думаю, что этот рынок будет медленно, но стабильно расти», - сказала она.

Отметим, что компания Ciwifurs – лидер в области производства меха высочайшего качества, от «кутюр» до «прет-а-порте». Это компания сотрудничает с ведущими брендами в мировой индустрии моды. Компания базируется в Милане и шьет шубы и меховые пальто, которые считаются предметом роскоши и пользуются спросом у очень состоятельных клиентов.

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