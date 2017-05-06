Одна из ведущих исследовательских компаний мира – Technavio подготовила отчет о состоянии рынка беспилотных летательных аппаратов (UCAV - БПЛА). В исследовании названа пятерка ведущих поставщиков БПЛА и их преимущество. И как сообщается, Азербайджан является одним из обладателей уникальной военной техники.

В этом докладе перечисляются ведущие поставщики беспилотников, которые оказывают влияние на рынок. По мнению исследователей, далеко не все страны мира обладают достаточными возможностями для разработки атакующих дронов. При этом именно страны НАТО активнее всего разрабатывают атакующие БПЛА. Речь идет, прежде всего, о США, Израиле, Южной Корее и Австралии.

На мировом рынке беспилотников большая конкуренция, однако появления новых игроков ожидать в обозримом будущем не стоит, считают авторы доклада. Все дело в строгих нормах безопасности и необходимости во все более серьезных инвестициях. В целом же, как считает Мотуши Саха, ведущий аналитик Technavio, сейчас необходимо уменьшить затраты и повысить эксплуатационные возможности дронов.

Далее Technavio называет пять ведущих лидеров рынка БПЛА.

BAE Systems

BAE Systems разработала боевой дрон «Таранис» для британской армии. При этом использовалась технология Stealth (самолеты невидимки).

Boeing

Boeing участвовал в разработке беспилотного летательного аппарата J-UCAS Combat Air System (J-UCAS) X-45, который стал первой автономной беспилотной системой. Этот БПЛА был разработан специально для боевых действий в различных условиях. Boeing разработала и несколько других боевых дронов, таких как X-45A, X-245B и X-45C.

General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI)

Компания разработала дроны, такие как Predator B (который был позже переименован в MQ-9 Reaper), Gray Eagle и Predator-C Avenger. В 2016 году армия США подписала контракт с General Atomics на поставку четырех разведывательных и беспилотных самолетов MQ-1C Grey Eagle. К 2018 году модифицированные MQ-9 Reaper, как ожидается, поступят на вооружение британской армии.

Israel Aerospace Industries (IAI)

Израильская Aerospace Industries (IAI) отличилась тем, что соединила воедино все возможности дронов, разработав БПЛА Harop. Эти беспилотники предназначены для поиска, нахождения, идентификации, атаки и уничтожения целей, а также для оценки ущерба от боевых действий. В настоящее время Harop стоит на вооружении только лишь в Индии, Израиле и Азербайджане. И, как отмечается, в 2016 году Harop впервые был задействован Азербайджаном во время обострения карабахского конфликта.

Northrop Grumman

Northrop Grumman разрабатывает разведывательные и атакующие БПЛА для США и стран НАТО. При этом также используются технологии «самолета-невидимки».