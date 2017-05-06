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Полиция заявила задержании скандального сына бизнесмена обновлено

Автор: Отдел информации 

Как стало известно из источников в Генеральной прокуратуре Азербайджана информация об аресте 16-летнего Агали Фараджева не соответствует действительности, сообщает haqqin.az. 

По информации, согласно законодательству Азербайджану А.Фараджев не может быть привлечен к уголовной ответственности, поскольку ему еще не исполнилось 16 лет. Речь всего лишь о задержании подростка. Совершеннолетним он станет лишь через 3 месяца. Речь идет лишь о возможности единственной формы наказания - привлечении А.Фараджева к принудительному перевоспитанию в специальном учреждении для несовершеннолетних при Министерстве юстиции Азербайджана.

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3 мая в 16:00 в Сабунчинском районе неизвестный водитель насмерть сбил 24-летнюю Хаялу Мамедову и скрылся с места ДТП. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Сабунчинского района и службы «Безопасный город», было установлено, что наезд на пешехода совершил 16-летний Агали Фараджев на своем внедорожнике Porshe с госномерами 99 BS 999. Он был задержан, сообщает АПА со ссылкой на заявление Главного управление полиции Баку.

В тот же день в следственном отделе Сабунчинского районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана. В настоящее время ведется следствие по этому делу.

По отношению к официальному владельцу транспортного средства Физули Фараджеву, предоставившему автомобиль своему несовершеннолетнему сыну, принято решение о привлечении к административной ответственности.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные мероприятия.

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