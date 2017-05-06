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Террор на ярмарках налоговой службы в Ереване

Автор: Отдел Армении 

Реализующие свой товар на общедоступных ярмарках армянские малые предприниматели в очередной раз собрались у правительственной резиденции в Ереване и требуют встречи с премьер-министром Кареном Карапетяном. Отчаявшись достучаться до других официальных органов, они надеются, что глава правительства их услышит и пресечет непосильные поборы, осуществляемые под видом налогов, пишет газета «Жаманак».

Предприниматели, многие из которых представляют свой бизнес в одном лице – то есть каждый одновременно и производитель или закупщик, и перевозчик, и грузчик, и продавец, добывают свой хлеб совсем нелегким трудом.

И хватает их доходов только на прокорм семьи и худо-бедно поддержание бизнеса. Установленные государством налоги такие люди обычно платят исправно - зачем им проблемы с законом? А вот на мзду, которую требуют правоохранители и те же, как ни странно, налоговые службы, не хватает. Они и рады были бы дать на лапу, лишь бы от них отстали, да неоткуда взять. В общем, впору закрывать свои крошечные производственные цеха и торговые фирмы и пополнять миллионную армию безработных Армении.

Сколько уж просили торговцы с таких ярмарок-барахолок приструнить вымогателей – бесполезно. Налоговые инспекторы и не думают изменить интенсивность своих посещений и размер дани от торгового люда. И премьер не реагируют…

Хотя чего ему, собственно, реагировать когда он сам к этим ярмаркам имеет непосредственно отношение, и сам, можно сказать, имеет с них навар. Все дело в том, что хорошо всем известный в Армении олигарх Самвел Алексанян, он же хозяин многих барахолок по прозвищу «Лфик Само», и премьер-министр Карен Карапетян – давние компаньоны.

Сейчас они строят новые ярмарочные ряды, куда  намерены переселить всех торговцев.  Предприниматели сопротивляются – не хотят уходить с насиженных мест, где обросли постоянной клиентурой. Чтобы их вынудить поменять место дислокации, олигарх с премьером и используют административный ресурс - налоговых инспекторов, которые методом денежного террора заставляют людей переселяться.

Так что зря предприниматели взывают к Карапетяну, он ведь может и другой ресурс применить – у него в администрации методов воздействия много.

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