Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает несправедливым и осуждает решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принявшей резолюцию, предполагающую возвращение Турции под мониторинг, сообщает официальный сайт главы государства.

Такое заявление президент Ильхам Алиев сделал в Баку на встрече с министром культуры и туризма Турции Наби Авчы.

"Президент Ильхам Алиев на встрече еще раз подчеркнул, что Азербайджан считает несправедливым и осуждает решение, принятое ПАСЕ. Президент добавил, что Азербайджан продолжит тесное сотрудничество с Турцией на международной арене", - отмечается в информации.

Наби Авчы, в свою очередь, поблагодарил президента Азербайджана за поддержку Турции в этом вопросе.

* * *13:44

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял делегацию во главе с министром культуры и туризма Турции Наби Авчы, сообщает официальный сайт главы государства.