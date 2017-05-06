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Кирилл Поздняков в шаге от победы в «Туре Азербайджана» обновлено 15:10

Автор: Отдел спорта 

Перед последним пятым этапом велосипедист Synergy Baku Кирилл Поздняков сохраняет за собой синюю майку лидера общего зачета. Он на 46 секунд опережает ближайшего преследователя – австрийца Херманна Пернштайнера из команды «Амплатц». Поздняков является и горным лидером.

В спринте лидирует победитель четвертого этапа, колумбиец Эдвин Авилья. Лучшим молодым гонщиком на данный момент является его соотечественник Джон Андерсон Родригес из французской команды «Делько Марсель Прованс».

В командном зачете лидирует украинская команда «Колосс». Победитель «Тура Азербайджана» 2015 и 2016 годов – Synergy Baku– на 12-м месте.

После гонки Кирилл Поздняков вновь поблагодарил партнеров по команде, которые помогли ему сохранить общее лидерство.

«В концовке ситуация была не идеальной, но мы все же смогли провести некоторые маневры. Перед последним этапом удерживаю лидерство в общем зачете. Но в велоспорте сложно что-то предсказывать. Надеюсь, что завтра на последнем этапе удача будет на нашей стороне».

На четвертом этапе впервые в маршрут гонки был включен агсуинский перевал.

«Было интересно впервые проехать по таким красивым местам», - заявил велосипедист.

Победитель четвертого этапа Эдвин Авилья заявил, что очень рад победе.

«Было интересно. Спуск, ветер в спину… Завтрашний этап по своему маршруту удобен для меня. Поэтому рассчитываю на успешное выступление и завтра».

На шуточный вопрос о том, что ему больше понравилось – победа на этапе или поцелуи от «киссинг герлс» - Авилья ответил, что «приятно и то, и другое, но поцелуи все же приятнее».

В «Туре Азербайджана» участвуют 22 команды из 18 стран. Завтра состоится последний пятый этап. Он пройдет по дорогам Баку и Апшерона.

*  *  *13:50

Сегодня состоялся четвертый этап велогонки «Тур Азербайджана».

Спортсмены проехали 164 км по маршруту Габала – Исмаиллы – Агсу – Шемаха – Пиргулу.

Победителем стал колумбиец Эдвин Авилья из американской команды «Иллюминейт». На втором месте россиянин Ильдар Арсланов из «Газпром-Русвело», на третьем – итальянец Алекс Туррин из «Вильер Триестина».

Кирилл Поздняков из Synergy Baku занял 7-е место.

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