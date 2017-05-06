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В Одессе в волонтерский центр бросили гранату видео

 

В одном из дворов Одессы прогремел взрыв, сообщает "Думская.Net".

По данным издания, граната (предположительно РГД-5) взорвалась на улице Канатной, где находятся волонтерские организации и штаб "Самообороны Одессы".

На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщает издание со ссылкой на полицию, взрыв произошел примерно в час ночи. При этом никто не пострадал, однако осколки повредили припаркованный во дворе автомобиль.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное повреждение или порча имущества путем поджога или подрыва".

Это не первое подобное происшествие по этому адресу — 3 августа 2015 года в штабе "Самообороны" взорвалась самодельная бомба мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, взрывом выбило окно в здании и были повреждены ворота.

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