Минобороны Азербайджана: «Армения готовит широкомасштабную диверсию на фронте»

«В результате принятых мер получена достоверная информация о планах разведслужбы вооруженных сил и органов спецслужб Армении по проведению широкомасштабных провокационных действий против наших подразделений и населенных пунктов, расположенных в направлении Тертерского района», - говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

Оборонное ведомство подчеркивает, что в результате предпринятых эффективных упреждающих действий данный план противника был своевременно выявлен.

«Оперативная обстановка вдоль линии фронта и ситуация в целом находится под нашим постоянным контролем. В то же время предупреждаем, что подобная деятельность врага будет более решительно пресекаться и впредь. Ответные меры будут беспощадными, и вся ответственность за крупные потери, которые противник понесет, целиком и полностью будет ложиться на криминальное военно-политическое руководство Армении», - заявило Минобороны Азербайджана.