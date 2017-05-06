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Меркель рассказала, как НАТО надо разговаривать с Россией

 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает важным демонстрацию силы со стороны НАТО, но при этом подчеркнула важность диалога альянса с Россией.

Она отметила, что Германия всегда обращала внимание на две вещи: готовность к защите всех стран-членов НАТО и одновременный диалог с Москвой.

"Мне было очень важно не допускать прерывания нити диалога с Россией. Поэтому мы приняли все меры для того, чтобы основополагающий акт Россия-НАТО продолжал выполняться и Совет Россия-НАТО также проводил заседания. И я считаю, что действуя таким двойным образом – с одной стороны показывая силу, но с другой демонстрируя готовность к диалогу – мы выбрали верный путь", — говорится в заявлении Меркель в видеоподкасте, опубликованном на сайте федерального канцлера.

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