Подписаться на уведомления
 

МИД Азербайджана о закрытии ереванского офиса ОБСЕ

 

Причиной закрытия офиса ОБСЕ в Армении является несогласие армянского руководства на сделанные ему предложения, сказал журналистам замминистра иностранных дел Араз Азимов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Замминистра отметил, что эти предложения основывались на законном неудовольствии Азербайджана.

«Мы потребовали определенные гарантии со стороны ОБСЕ, чтобы ереванский офис ОБСЕ осуществлял свою деятельность только в пределах границ Армении и чтобы эта деятельность не распространялась на находящиеся под оккупацией территории Азербайджана. Деятельность ереванского офиса ОБСЕ также ни в каком направлении и ни в какой сфере не должна затрагивать конфликт с Азербайджаном, усилия, осуществляемые для его урегулированию, политические, экономико-гуманитарные, военные аспекты решения конфликта», - подчеркнул Араз Азимов.

А.Азимов добавил, что руководство ОБСЕ выступило с определенными предложениями по этой проблеме, с которыми Армения не согласилась.

«Руководство ОБСЕ и другие страны, являющиеся членами организации, приняв во внимание наше недовольство, решили, что в сложившейся ситуации офис ОБСЕ в Ереване не может продолжать свою деятельность», - сказал замминистра.

1768 просмотров


Старости
Араз Азимов о референдуме по Карабаху
Араз Азимов о референдуме по Карабаху обновлено
Наша погода
Сегодня 29° / 13°
7 Май 22° / 14°
8 Май 28° / 14°
9 Май 27° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8702 AZN
1 RUB   =   0.029 AZN

Новостная лента

Лейла Алиева о продовольственной безопасности
Акция оппозиции в Москве
В казарме Бундесвера нашли атрибутику вермахта
Президент Ильхам Алиев осудил решение ПАСЕ по Турции обновлено 15:30
Кирилл Поздняков в шаге от победы в «Туре Азербайджана» обновлено 15:10
Генпрокуратура Азербайджана: «И отец, и сын будут наказаны»
МИД Азербайджана о закрытии ереванского офиса ОБСЕ
Завтра в Баку будет пасмурно
Меркель рассказала, как НАТО надо разговаривать с Россией
Минобороны Азербайджана: «Армения готовит широкомасштабную диверсию на фронте»
В Одессе в волонтерский центр бросили гранату видео
Совместная спецоперация СГБ и полиции в Астаре
В Баку брат зарезал сестру
Террор на ярмарках налоговой службы в Ереване
Полиция отпустила скандального сына бизнесмена обновлено, 13:50
У Азербайджана лучшие беспилотники Исследование Technavio
Компания по меховым изделиям: «Азербайджанцы – наши лучшие клиенты»
Ален Делон объявил о завершении карьеры
Англичане оставили своих жен-азербайджанок рассказывает Иоганн Рау
«Платон» угрожает Азербайджану?
В Баку убита 32-летняя женщина
Мадат Гулиев и чекисты у могилы общенационального лидера
Насильник гражданки Азербайджана осужден в Турции
В селах Армении живут азербайджанцы Статистика Армана Акопяна
Как предотвратить новую девальвацию? новые предложения для ASAN
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться