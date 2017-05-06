МИД Азербайджана о закрытии ереванского офиса ОБСЕ

Причиной закрытия офиса ОБСЕ в Армении является несогласие армянского руководства на сделанные ему предложения, сказал журналистам замминистра иностранных дел Араз Азимов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Замминистра отметил, что эти предложения основывались на законном неудовольствии Азербайджана.

«Мы потребовали определенные гарантии со стороны ОБСЕ, чтобы ереванский офис ОБСЕ осуществлял свою деятельность только в пределах границ Армении и чтобы эта деятельность не распространялась на находящиеся под оккупацией территории Азербайджана. Деятельность ереванского офиса ОБСЕ также ни в каком направлении и ни в какой сфере не должна затрагивать конфликт с Азербайджаном, усилия, осуществляемые для его урегулированию, политические, экономико-гуманитарные, военные аспекты решения конфликта», - подчеркнул Араз Азимов.

А.Азимов добавил, что руководство ОБСЕ выступило с определенными предложениями по этой проблеме, с которыми Армения не согласилась.

«Руководство ОБСЕ и другие страны, являющиеся членами организации, приняв во внимание наше недовольство, решили, что в сложившейся ситуации офис ОБСЕ в Ереване не может продолжать свою деятельность», - сказал замминистра.