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Генпрокуратура Азербайджана: «И отец, и сын будут наказаны»

 

3 мая в 16:00 в Сабунчинском районе неизвестный водитель насмерть сбил 24-летнюю Хаялу Мамедову и скрылся с места ДТП. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Сабунчинского района и службы «Безопасный город», было установлено, что наезд на пешехода совершил 16-летний Агали Фараджев на внедорожнике Porshe с госномерами 99 BS 999, говорится в заявлении Бакинской городской прокуратуры и Главного управления полиции Баку, сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре Азербайджана.

В тот же день в следственном отделе Сабунчинского районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана.

Для привлечения к уголовной ответственности недостигшего совершеннолетия Агали Фараджева будут приняты соответствующие меры, заключающиеся в направлении его, в соответствии с азербайджанским законодательством, в специальное учреждение для несовершеннолетних при Министерстве юстиции Азербайджана, 

Официальный владелец транспортного средства Физули Фараджев, предоставивший автомобиль своему несовершеннолетнему сыну, уже привлечен к административной ответственности.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные мероприятия.

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