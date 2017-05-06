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Лейла Алиева о продовольственной безопасности

 

Диалог между культурами и цивилизациями является главным условием для мира, заявила сегодня вице-президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейла Алиева на панели "Продовольственная безопасность и межкультурный диалог во имя устойчивого общества: Продолжающееся развитие и основные элементы для обеспечения мира" в рамках проходящего в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

По ее словам, на протяжении веков Азербайджан был местом, где мирно сосуществуют представители различных религий: "Это было обычным образом жизни для Азербайджана".

Лейла Алиева также с прискорбием отметила, что в 21 веке 870 млн человек страдают от голода и недоедания, при этом треть продовольствия выбрасывается в виде отходов.

По ее словам, международное сообщество должно приложить усилия для обеспечения продовольственной безопасности.

"Ни одна страна не сможет решить продовольственную проблему в одиночку. Это требует постоянного диалога", - сказала Лейла Алиева.

В своем выступлении Л. Алиева рассказала о деятельности руководимой ею инициативы IDEA. В частности, о работах в дельте Кура, посадке деревьев и ряде других инициатив.

"Мы все живем на одной планете, у нас у всех одно будущее", - подчеркнула она.

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