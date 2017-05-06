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Юнкер разозлил Меркель

 

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель разозлилась на главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера из-за его высказываний о встрече с британским премьером Терезой Мэй в Лондоне. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на представителей канцелярии Меркель.

Речь идет о встрече, прошедшей в конце апреля перед саммитом ЕС, основной темой которого была дальнейшая стратегия ЕС по Brexit.

Как сообщала ранее газета Frankfurter Allgemeine, назвавшая встречу в Лондоне "катастрофической", Юнкер в конце встречи заявил: "Я покидаю Даунинг-стрит, будучи в 10 раз более скептично настроенным, чем был раньше". Кроме того, в статье описываются серьезные разногласия, которые обнаружились между главой Еврокомиссии и британским премьером в ходе переговоров.

Мэй отреагировала на статью во Frankfurter Allgemeine заявлением о том, что Брюссель пытается вмешаться в выборы в Великобритании. В пятницу Юнкер на конференции в Италии заявил, что английский язык "медленно, но верно" теряет значимость в Европе.

В канцелярии Меркель полагают, что детали "конфронтационной встречи" раскрыл газете либо сам Юнкер, либо глава его кабинета Мартин Сельмар. "Так накалять атмосферу не слишком полезно", — отметили в ведомстве.

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