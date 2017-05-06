Северная Корея потребовала извинений от США

Соединенные Штаты Америки должны принести официальные извинения и наказать людей, которые собирались устроить покушение на лидера КНДР. Такое заявление опубликовало официальное северокорейское агентство ЦТАК.

Пхеньян обвиняет США и Южную Корею в попытке изолировать и задушить республику. При этом Вашингтон в заявлении называется "закулисным организатором чудовищных актов государственного терроризма в отношении КНДР, которому не избежать наказания".

Министерство госбезопасности "сметет с лица земли" разведывательные организации США и Южной Кореи и уничтожит всех вражеских агентов в стране "до последнего человека", утверждает Пхеньян.

Ранее министерство госбезопасности КНДР объявило о срыве тайной совместной операции США и Южной Кореи. По данным ведомства, сотрудники разведки этих государств планировали покушение на северокорейского лидера Ким Чен Ына при помощи некоего биохимического вещества и внедрили в КНДР своих людей.

В Белом доме и ЦРУ отказались комментировать это заявление.

Обстановка вокруг Северной Кореи обострилась в последнее время на фоне ракетных пусков в КНДР и совместных учений США и Южной Кореи в Японском море. В Вашингтоне не исключают военного варианта действий против Пхеньяна, но заявляют, что приоритетом будут экономическое давление и санкции.