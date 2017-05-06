Самая сильная в этом году пыльная буря обрушилась на Южную Корею, сообщило агентство Ренхап.

If you live in S. Korea, stay inside this weekend: Health warning issued as dust storm blankets Korean Peninsulahttps://t.co/D8y4rmiF5w pic.twitter.com/e55aZq6BQl — Douglas MacDonald (@dmac5dmark2) 6 мая 2017 г.

Концентрация в воздухе микрочастиц РМ-10 превысила норму в 10 раз и достигла рекордного уровня. По данным Национального института исследований окружающей среды, предупреждения о повышенном уровне содержания микрочастиц в воздухе были распространены в 12 городах. Населению рекомендовано не выходить на улицу, а если этого не удается избежать, надевать защитные марлевые повязки.

오늘 바람부는 날씨에도 난 감사했어~

강풍에 날리는 모래바람을 보며 한 톨의 먼지라도 제자리를 찾게 해준다며 자연에 감사했어~ 그런 자연에 산불이라니😥#강릉산불 #강릉도로 #산불조심💦🔥💦

사진은 속초에서 강릉진입전 산불로 연기자욱 pic.twitter.com/vdODbuQjX4 — 귓전명상❤소미 (@HopeMeditation) 6 мая 2017 г.

В Сеуле концентрация твердых частиц РМ-10 составила 265 микрограммов на кубический метр. РМ-10 — это находящиеся в воздухе частицы диаметром 10 и менее микрометров. При концентрации частиц на уровне 150 микрограммов на кубический метр объявляется режим наблюдения, а при уровне в 300 миллиграммов — предупреждение об опасности.

В 40 километрах к западу от Сеула отмечен самый высокий уровень концентрации РМ-частиц — до 650 микрограммов на кубический метр.