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Сильнейшая пыльная буря в Южной Корее фото

 

Самая сильная в этом году пыльная буря обрушилась на Южную Корею, сообщило агентство Ренхап.

Концентрация в воздухе микрочастиц РМ-10 превысила норму в 10 раз и достигла рекордного уровня. По данным Национального института исследований окружающей среды, предупреждения о повышенном уровне содержания микрочастиц в воздухе были распространены в 12 городах. Населению рекомендовано не выходить на улицу, а если этого не удается избежать, надевать защитные марлевые повязки.

В Сеуле концентрация твердых частиц РМ-10 составила 265 микрограммов на кубический метр. РМ-10 — это находящиеся в воздухе частицы диаметром 10 и менее микрометров. При концентрации частиц на уровне 150 микрограммов на кубический метр объявляется режим наблюдения, а при уровне в 300 миллиграммов — предупреждение об опасности.

В 40 километрах к западу от Сеула отмечен самый высокий уровень концентрации РМ-частиц — до 650 микрограммов на кубический метр.

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