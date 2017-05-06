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Начальники Генштабов России и США провели телефонный разговор

 

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд в субботу обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает Министерство обороны РФ.

"Шестого мая 2017 года по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что в центре внимания была ситуация в Сирии в контексте договоренностей, достигнутых 4 мая в Астане о создании зон деэскалации конфликта в отдельных районах Сирии.

"Были затронуты и другие вопросы двусторонней повестки дня. Собеседники договорились о продолжении регулярных контактов", — отмечает Минобороны России.

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