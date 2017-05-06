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Франция запретила показывать истощенных девушек-моделей

 

Во Франции вступил в силу закон, запрещающий использование для модных показов и рекламных съемок чрезмерно худых моделей, сообщает телерадиокорпорация BBC.

Эта мера, как заявила накануне министр здравоохранения Франции Марисоль Турэн, продиктована заботой о здоровье как самих моделей, так и остальных граждан, прежде всего молодых женщин.

У многих из них, по словам Турэн, неестественные и нереалистичные стандарты красоты развивают комплекс неполноценности, что, в свою очередь, ведет к хроническому недоеданию.

Согласно новым правилам, одобренным парламентом Франции 2 года назад, при устройстве на работу модель должна будет представить справку от врача о состоянии здоровья, в том числе о том, что ее индекс массы тела (соотношение веса и роста) находится в пределах нормы. За несоблюдение закона работодателям грозит штраф до 75 тыс. евро или лишение свободы на срок до 6 месяцев.

В 2015 году, когда в парламент внесли первый проект закона, предлагалось прописать индекс массы тела моделей в нормативном акте, но после возражений модельных агентств требования смягчили, предоставив врачам право самостоятельно решать, что опасно для здоровья, а что нет.

С 1 октября должны также измениться правила, касающиеся работы с фотографиями. Фотографии моделей, измененные при помощи фоторедактора, должны будут нести маркировку: "снимок отретуширован".

Подобные нормы в последние годы были приняты в Италии, Испании и Израиле.

По данным медиков, свыше 30 тыс. французов страдают анорексией (истощением), около 90% из них - молодые женщины.

17 декабря 2010 года в возрасте 28 лет от анорексии умерла французская модель Изабель Каро, позировавшая для фотографий в рамках кампании против анорексии и сама страдавшая этой болезнью.

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