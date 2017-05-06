Генерал Макарян: «Если я введу войска в Карабах, Путин меня не остановит»

Армяно-российская группировка войск может быть задействована в случае обострения в зоне карабахского конфликта, заявил сегодня на пресс-конференции командующий группировкой генерал-майор Андраник Макарян, сообщает издание армянское издание Aysor.

Также армянский генерал заявил, что командующий армяно-российской объединенной группировкой войск (сил) назначается из состава ВС Армении и в мирное, и в военное время.

«Докладываю, что в соответствии с армяно-российским соглашением, которое было подписано 30 ноября 2016 года, командующий объединенной группировкой назначается и освобождается указом верховного главнокомандующего ВС Армении при согласовании с верховным главнокомандующим ВС России», - заявил А.Макарян.

Он подчеркнул, что группировка будет действовать исключительно по приказу верховного главнокомандующего ВС Армении.

«Так написано в соглашении. Группировка предусмотрена для обеспечения безопасности границ Армении, региона», - отметил генерал-майор.

На вопрос, может ли группировка вмешаться в случае напряженной ситуации в зоне карабахского конфликта, А.Макарян ответил, что в случае любой угрозы медлить нельзя.

На уточняющий вопрос журналиста, «Может ли Владимир Путин приказать вам – не атаковать», генерал-майор ответил: «Не может».

«Армяно-российская объединенная группировка войск готова нейтрализовать потенциальную угрозу с турецкой стороны», - также сказал генерал-майор Андраник Макарян на пресс-конференции.

Армяно-российская группировка войск состоит из 4-го Армейского корпуса ВС Армении и подразделений 102-ой российской базы и авиации, дислоцированной на авиабазе в Ереване. Целью создания этой группировки было обеспечение безопасности границ Армении. Представители России неоднократно заявляли, что эта группировка не может быть применена в Карабахе в случае эскалации конфликта. Однако сейчас командующий армяно-российской группировкой уверенно заявляет о том, что войска группировки смогут принять участие в боевых действиях в Карабахе, ссылаясь при этом на соглашение о создании этой группировки. И оказывается, что у В.Путина нет права запретить армянскому генералу использовать войска армяно-российской группировки в войне против Азербайджана в Карабахе.