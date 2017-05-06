В Турции погибла россиянка

Гражданка России Анастасия Захарова погибла на юго-западе Турции в районе курортного города Фетхие, сообщает турецкое издание Hurriyet.
Причиной смерти стал неудачный прыжок с парашютом. Согласно изданию, 26-летняя россиянка, которая приехала в Фетхие для отдыха и тренировок с парашютом, поднялась утром на гору, чтобы совершить прыжок с высоты 1,7 тыс. м. В полете она потеряла контроль над управлением и не смогла открыть запасной парашют. Она упала в море с высоты примерно в 40 м. Спасатели доставили Захарову в больницу, однако медики не смогли спасти ей жизнь.
Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств гибели россиянки.