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ДТП на трассе Алят – Астара: есть пострадавшие

Автор: Отдел информации 

Сегодня на трассе Алят – Астара на территории села Еникенд в Сальянском районе большегрузный автомобиль врезался в припаркованный автомобиль марки Mercedes, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Столкновение произошло в тот момент, когда водитель легкового автомобиля остановился, чтобы купить помидоры. В результате столкновения легковой автомобиль вылетел на обочину. Водитель Mercedes 55-летний житель Хачмазского района Бахадур Агаев и его 11-летняя дочь Гюльсара с травмами различной степени тяжести были доставлены в Центральную больницу района.

По факту ДТП проводится проверка.

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