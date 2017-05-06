ДТП на трассе Алят – Астара: есть пострадавшие

Сегодня на трассе Алят – Астара на территории села Еникенд в Сальянском районе большегрузный автомобиль врезался в припаркованный автомобиль марки Mercedes, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Столкновение произошло в тот момент, когда водитель легкового автомобиля остановился, чтобы купить помидоры. В результате столкновения легковой автомобиль вылетел на обочину. Водитель Mercedes 55-летний житель Хачмазского района Бахадур Агаев и его 11-летняя дочь Гюльсара с травмами различной степени тяжести были доставлены в Центральную больницу района.
По факту ДТП проводится проверка.