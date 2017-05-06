На Сейшелах уборщик отеля изнасиловал россиянку

Изнасилованная в номере одного из пятизвездочных отелей на Сейшельских островах гражданка России намерена подать иск на руководство отеля и добиваться соответствующей компенсации; об этом она рассказала РИА Новости.

"Меня изнасиловал уборщик отеля по имени Равен, как позже оказалось — гражданин Маврикия. Он оказался в моей постели на вилле номер 11 в отеле Six Sences Zil Pasyon (остров Фелисите) где-то в 00.40 — 00.45 ночи 4 мая. Я успела посмотреть время на мобильном, когда открыла глаза, и он начал меня душить. До этого я его никогда не видела", — рассказала собеседница агентства, назвавшаяся Анной.

Пострадавшая сообщила, что напавший на нее человек был вооружен ножом, он несколько раз совершил в отношении россиянки насильственные действия сексуального характера, после чего ей удалось "подбросить ему таблетку очень сильного снотворного под видом средства от похмелья". После того, как он уснул, ей удалось бежать.

"Сотрудники отеля не вызывали полицию в течение 8 часов после происшествия, при этом, когда в полиции узнали, что им не позвонили сразу, они были в шоке. Генеральный менеджер Эдуард Гросманджин (Edourd Grosmangin) сказал мне, что на Сейшелах очень сложно с полицией, так как это острова, он обещал им позвонить утром. При этом, когда мы в 10 утра вновь встретились с ним, он сказал, что они только собираются писать соответствующее заявление. Вместе с тем, он открыто мне намекал, что я сама впустила постороннего человека к себе в номер с целью получить удовольствие", — сказала она.

Анна сообщила, что путешествующая с ней коллега Ольга, владелица PR-агентства, представлявшего до инцидента интересы данного отеля в России, позвонила в полицию, и служители правопорядка прибыли уже через 15 минут.

"Отель мне никак не помог, более того, пятизвездочный сервис мне обеспечила полиция. Ко мне и моей подруге Ольге были приставлены две женщины-полицейские, мы весь день занимались тем, что я писала заявление в полицию, мы ездили к врачу, я давала показание", — сказала девушка.

"Я попыталась пообщаться на тему компенсации с совладелицей отеля Лаурой, надеялась на извинения и поддержку. Лаура начала разговор с того, что спросила: "Получила ли ты удовольствие прошлой ночью?", после этой фразы я поняла, что генеральная версия отеля — я сама виновата. Отель пока не извинился и не предложил мне никакой компенсации. Я планирую подавать в суд на топ-менеджмент отеля в ближайшее время и взыскивать компенсацию через суд", — добавила Анна.

"Отель пытается замять это дело, у нас есть информация от лондонского PR-агентства, что генеральная версия владельцев и топ-менеджмента отеля заключается в том, что я сама хотела пригласить этого мужчину в номер, что я сумасшедшая, что я самозванка. Вероятно, они пытаются остановить суд и замять дело, об этом я сообщила нашему консулу, с которым сегодня разговаривала", — добавила пострадавшая.

Как РИА Новости сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ, "наше дипломатическое представительство оказывает содействие россиянке".