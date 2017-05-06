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В России священники и предприниматели поспорили о воскресном шопинге

 

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) назвали губительной для бизнеса и экономики идею об ограничении работы гипермаркетов в воскресные дни. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил вице-президент союза Давид Якобашвили.

«С моей точки зрения, удобно, когда все открыто и можешь прийти, потому что в будние дни не успеваешь», — сказал он. По мнению Якобашвили, воскресный шопинг также благотворно сказывается на отношениях в семье.

«Когда жене что-то хорошее купишь — это только укрепляет семью. Когда ей надоедаешь, сидишь и смотришь телевизор, а она возится на кухне, она не особенно рада этому», — уверен представитель РСПП.

Он также добавил, что в стране сложилась непростая ситуация с финансами, и каждый входящий рубль полезен для экономики и позволяет компаниям выживать.

«Я не думаю, что сейчас какие-либо ограничения нужны. Наоборот, нужно дать возможность больше работать, больше потреблять. Как только мы увеличим потребление, страна покажет, что она идет вперед. А если мы будем ограничивать потребление, она будет стагнировать еще больше», — заявил он.

Ранее 6 мая глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион заявил, что поддерживает ограничение работы крупных торговых сетей по воскресеньям. Такая мера, по его словам, поможет укрепить семьи.

«Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье — это время, когда они в храм идут», — сказал он.

В конце марта сообщалось, что в Совете Федерации обсуждали возможность ограничения времени работы гипермаркетов по будням и выходным дням.

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